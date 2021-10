Le point médical du PSG avant le Classico

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG va jouer son premier Classico de la saison avec son déplacement au Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, un point médical est dévoilé. Et pour le match contre Marseille, Mauricio Pochettino pourra compter sur la quasi totalité de son effectif. Seul Sergio Ramos, Leandro Paredes et Sergio Rico manqueront à l’appel. Le défenseur central espagnol (35 ans) « continue les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore quelques jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif. » Le portier souffre, lui, d’une entorse du pouce et sera absent une semaine. Absent contre Leipzig, Neymar n’apparait pas dans ce point médical et est donc apte pour le choc de demain.

Le point médical du PSG