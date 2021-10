Di Maria : « Le PSG ? La meilleure décision de ma vie »

Après une saison plus que difficile à Manchester United, Angel Di Maria a rejoint le PSG durant l’été 2015. Depuis qu’il est arrivé à Paris, El Fideo revit et est l’un des meilleurs parisiens depuis plusieurs années. L’Argentin est un joueur sous-coté, notamment en raison de la présence de trois superstars dans l’effectif Rouge & Bleu, Neymar, Mbappé et Messi. Dans une interview accordée à Téléfoot – qui sera diffusée en intégralité demain matin – Di Maria a évoqué son attachement au club et à la ville de Paris. « Oui, ça a été la meilleure décision de ma vie, de venir ici. La ville, les gens…Une de mes filles est même née ici. Et du coup, j’ai décidé de rester deux saisons supplémentaires alors que j’étais en fin de contrat parce que ma famille est très heureuse ici et c’est pour ces raisons que nous sommes très heureux.«

« Signer à Paris a été la meilleure décision de ma vie » Avant OM-PSG, Angel Di Maria a revu le film de ses 6 ans au @PSG_inside, et a accordé une itw exclusive à @JulienMaynard. Des larmes, des souvenirs, à retrouver dans le Grand Format de la semaine, dimanche dans Téléfoot 🎥 pic.twitter.com/QE0KNGLIeQ — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 22, 2021