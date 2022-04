Le point médical du PSG avant le déplacement à Clermont

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) avec le déplacement à Clermont dans le cadre de la 31e journée. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, un point médical est dévoilé. Celui de ce vendredi 8 avril 2022 concerne un grand nombre de joueurs. Opéré d’une pubalgie, Leandro Paredes sera absent deux mois et est donc forfait pour la fin de saison. Touché aux adducteurs avec le Costa Rica, Keylor Navas est forfait pour demain. Tout comme Ander Herrera, Abdou Diallo ou bien encore Angel Di Maria. Julian Draxler a été opéré d’une lésion du ménisque externe du genou droit et son retour à l’entraînement est attendu entre 30 et 45 jours à l’entraînement, nous fait savoir le PSG. Il est donc quasiment forfait pour la fin de la saison. Bonnes nouvelles, Juan Bernat et Marco Verratti ne figurent pas dans ce point médical.

