Le point médical du PSG avant le déplacement à Lyon

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Lyon dans le cadre du choc de la 8e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Touché au dos et absent du déplacement à Haïfa mercredi, Keylor Navas a participé à l’entraînement ce matin et ne figure pas dans le point médical des Rouge & Bleu. Seuls Presnel Kimpembe, victime d’une lésion des ischio-jambiers gauches et qui sera absent six semaines, et Renato Sanches, victime d’une lésion aux adducteurs droits, sont forfaits pour demain soir.

Le point médical du PSG