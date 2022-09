Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon en clôture de la 8e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué, le match de demain, l’association Vitinha-Verratti, le match de Ligue des Champions de cette semaine contre le Maccabi Haïfa, la MNM…Extraits choisis.

Comment éviter le décompression contre Lyon ? (PSG TV)

« Il ne peut pas y en avoir face à une telle équipe. C’est une bête un peu blessée. Il ne peut pas y avoir de relâchement. Je pense que leur équipe va venir nous presser. Ce sera un match intense. Il y aura un rapport de force dès l’entame de match. L’objectif est de l’emporter.«

L’association Vitinha-Verratti

« Je suis satisfait de leur association. Ce sont des très bons footballeurs. Si on défend moins tous ensemble ils peuvent être en difficulté. On peut avoir trois joueurs au milieu. Ils ont beaucoup enchaîné. Je n’ai pas encore pris ma décision pour le milieu de demain soir.«

LA MNM fatiguée ?

« J’ai revu le match contre le Maccabi Haïfa, j’ai échangé. Le voyage, très long, avec deux heures de bus en plus. Il y avait aussi la chaleur. On a eu une grosse demi-heure où nous avons été en grande difficulté. On a eu beaucoup d’erreurs techniques, pas habituelles. En deuxième période, en ayant beaucoup parlé à la pause avec les joueurs, on a eu une équipe moins coupée en deux. Les trois de devant peuvent être décisifs à tout moment. Demain ? Tout le monde est bien, tout le monde a envie de jouer ce match. C’est un grand rendez-vous.«

Marquinhos, le capitanat et ses performances depuis le début de la saison

« Sur le capitanat, je n’ai jamais pensé lui enlever. Il connaît tout. Il sait parler. Il est irréprochable. Il sait à quel moment il peut venir me voir pour partager certains points de vue. Il est un très bon relais pour moi. Sur le terrain, j’ai plusieurs relais. Sergio, Kim, Kylian. Tout le monde participe à la vie du groupe. Ses prestations ? Je suis surpris de votre analyse. Je ne la partage pas. Il doit assimiler un nouveau système.«

Les taches défensives de la MNM

« Ils ont tous les trois un vécu du très haut niveau. Ils ont cette capacité de prendre des décisions pendant un match. Mais évidemment que ça leur demande un investissement. Ney est celui qui a le meilleur profil pour avoir ce repli défensif. Cette volonté aussi. Kylian est un point de fixation important. Léo, il a un registre différent. Il est toujours très bien placé pour recevoir le ballon. Ney est celui qui donne le meilleur équilibre.«

La logistique des déplacements du PSG

« La logistique ? Il y a une très grosse organisation. Elle est parfaite. Je la découvre. Il y a beaucoup de sécurité. Partout où on va, il y a un grand comité d’accueil. On est obligé de protéger les joueurs. À Haïfa on est arrivé tard, il y avait 300 personnes devant l’hôtel. Sur le plan de l’intendance, on n’est très pointu sur le matériel. Je n’avais jamais connu ça.«

Hugo Ekitike

« Il a un potentiel incroyable. Il découvre ce qu’est le très haut niveau. Il lui a fallu pas mal de séances pour trouver ses repères dans le jeu. Il progresse. Il a des fourmis, ça le démange. Les bonnes périodes vont arriver très rapidement, je lui ai dit. Très rapidement il aura beaucoup plus de temps de jeu.«

Verratti à son meilleur niveau ?

« Cela fait 10 ans qu’il est en Ligue 1. Il est l’un des meilleurs en Europe. Quand il est éloigné des terrains, l’équipe n’est plus la même. Je touche du bois, il est à un niveau exceptionnel.«