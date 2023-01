Le point médical du PSG avant le match contre Angers

Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Angers – au Parc des Princes – dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Comme de coutume avant chaque match, le club de la capitale dévoile son point médical. Celui de ce mardi concerne Marco Verratti.

Après sa défaite sur la pelouse de Lens, le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception de la lanterne rouge du championnat, Angers. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Achraf Hakimi, suspendu. Il devra aussi se passer de Presnel Kimpembe. Touché au tendon d’Achille avant la Coupe du Monde, le titi poursuit sa rééducation dans l’optique de revenir sur les terrains à la fin du mois de janvier. Présent à l’entraînement ce matin, Marco Verratti a ressenti une gêne à la cuisse et a dû écourter sa séance. Il est forfait pour le match de demain et des examens médicaux seront effectués dans deux jours. Blessé lors du Mondial au Qatar avec le Portugal a fait son retour à l’entraînement collectif ces derniers jours. Il ne figure pas dans le point médical du jour tout comme son compatriote, Renato Sanches, qui était présent avec ses coéquipiers à l’entraînement hier et ce matin. Il avait été victime d’une contusion lors du match amical contre Quevilly-Rouen.

Le point médical du PSG

Marco Verratti a ressenti une douleur au quadriceps droit ce matin à l’entraînement et a dû quitter la séance. Des examens seront effectués dans les 48 heures.