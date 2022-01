Le point médical du PSG – Messi forfait à Lyon

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir (20h45, Prime Video) avec un déplacement à Lyon dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Comme avant chaque match, le PSG dévoile son point médical. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de plusieurs joueurs. Neymar – blessé à la cheville et qui doit retrouver les entraînements dans trois semaines, Julian Draxler, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa tous touchés par la Covid-19. L’entraîneur argentin devra aussi faire sans Lionel Messi. De retour à l’entraînement jeudi après avoir réalisé un test négatif, l’ancien barcelonais ne s’est toujours pas entraîné avec le groupe depuis son retour de vacances. Sans oublier les absences d’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui participent à la CAN.

Le point médical du PSG