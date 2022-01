Le PSG et la Coupe d’Afrique des Nations, tout une histoire

La Coupe d’Afrique de Nations 2022 va démarrer dimanche – pour se terminer le 6 février – au Cameroun. Une CAN qui concerne trois joueurs du PSG, Achraf Hakimi – convoqué avec le Maroc – Idrissa Gueye et Abdou Diallo, sélectionnés avec le Sénégal. Une compétition qui est familière au Rouge & Bleu.

Comme le rapporte le PSG sur son site internet, deux joueurs ont déjà remporté la CAN en étant un joueur parisien. Pour la première, il faut remonter à l’édition 2004. Cette année-là, c’est la Tunisie de Selim Benachour – joueur formé au PSG – qui s’était imposé à domicile contre le Maroc (2-1). Le titi parisien avait été titulaire indiscutable et avait même marqué un but lors de la compétition. Il faudra attendre ensuite 13 ans pour voir un joueur portant le maillot Rouge & Bleu le trophée, Serge Aurier avec la Côte d’Ivoire. Les Ivoiriens s’étaient imposés contre le Ghana (0-0 a.p., 9 t.a.b. à 8).

D’autres joueurs passés par le PSG ont aussi brillé et gagné cette Coupe d’Afrique des Nations mais ne jouaient pas ou plus à Paris. François M’Pelé (Congo, 1972), Augustine Okocha (Nigeria, 1994), Patrick M’Boma (Cameroun, 2000 et 2002) et Siaka Tiéné (Côte d’Ivoire, 2015) ont levé le trophée. D’autres n’ont pas eu la chance de gagner mais on fait de très beau parcours comme une place de finaliste pour Salah Assad (Algérie, 1980), Godwin Okpara et Jay-Jay Okocha (Nigeria, 2000), Talal El Karkouri (Maroc, 2004), Modeste M’Bami (Cameroun, 2008), Siaka Tiéné (Côte d’Ivoire, 2012) et Idrissa Gueye (Sénégal, 2019) ou de demi-finaliste pour Jean-Pierre Tokoto (Cameroun, 1968), Salah Assad (Algérie, 1982), Sammy Traoré (Mali, 2004) et Boukary Dramé (Sénégal, 2006).