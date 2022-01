Avec la recrudescence des cas de Covid-19 en France et dans le monde, le milieu du football en est forcément impacté. Ainsi, de plus en plus de clubs voient leur effectif se réduire à peau de chagrin au fur et à mesure que les différents tests se révèlent positifs. Le constat est, bien évidemment, identique en ce qui concerne le PSG.

Après les cas de Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala annoncés par le PSG ce dimanche, c’est au tour d’un autre joueur parisien d’être testé positif ce mardi. En effet, l’information circulait depuis quelques heures, elle a été corroborée depuis peu par Loïc Tanzi : Gianluigi Donnarumma a bien contracté le virus ce jour. Le portier transalpin a donc été mis à l’isolement, comme l’exige le protocole sanitaire. Malheureusement, cette nouvelle ne devrait pas arriver seule puisque, toujours selon le journaliste RMC, d’autres cas similaires devraient être annoncés d’ici peu de temps par le PSG…

(MAJ, 16h08) – En revanche, comme nous l’indique le PSG, les tests effectués ce lundi et aujourd’hui par Juan Bernat se sont tous deux révélés négatifs. Le latéral gauche ibère va donc pouvoir reprendre le chemin de l’entraînement.

📌 @gigiodonna1 a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté.



Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2022