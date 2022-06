Le point sur le dossier Skriniar au PSG

Depuis l’intronisation de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG, une piste revient avec insistance : Milan Skriniar. Le Slovaque qui est de plus en plus proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, pourrait venir renforcer l’arrière garde Rouge & Bleu. A 27 ans, le défenseur central de l’Inter Milan est l’objet des convoitises du club de la capitale, mais les derniers échos venant d’Italie diffèrent au sujet de l’offre qui est sur la table. En effet, nos confrères de la Corriere dello Sport avancent une offre du PSG à hauteur de 60 millions, se rapprochant ainsi de plus en plus des 70 millions espérés par le directeur sportif des Nerazzurri, Giuseppe Marotta. Le média transalpin rappelle également la fronde des supporters de l’Inter Milan contre le départ de Milan Skriniar. Très apprécié du côté de Milan, certains parlent de « folie » concernant la vente de leur défenseur central.

Une autre offre selon la Repubblica

Si l’Inter Milan attend 70 millions pour lâcher Milan Skriniar, c’est la somme qu’aurait posé sur la table le Paris Saint-Germain, bonus compris selon la Repubblica. En fin de contrat en juin 2023 avec les Nerazzurri, le Slovaque est aujourd’hui l’objet d’un départ « probable » selon le média italien, qui avance qu’un accord est proche entre les deux clubs.