Le PSG augmente son offre pour Milan Skriniar

Le PSG voudra recruter un défenseur central cet été afin d’apporter de la concurrence à la charnière Presnel Kimpembe-Marquinhos. Valeur sûre ces dernières saisons, les deux joueurs ont réalisé une saison moyenne lors de l’exercice écoulé. La saison tronquée par les blessures de Sergio Ramos n’a pas pu permettre à Mauricio Pochettino de tester la défense à trois ou de permettre à Presnel Kimpembe ou Marquinhos. Ces derniers jours, le nom de Milan Skriniar a été avancé du côté des Rouge & Bleu.

Le PSG prêt à offrir 60 millions d’euros pour Skriniar

Le PSG aurait même fait une première offre à hauteur de 50 millions d’euros. Mais l’Inter Milan souhaiterait récupérer entre 60 et 70 millions d’euros pour son international slovène. Les dirigeants parisiens savent que le club milanais a besoin de vendre avant le 30 juin. C’est pour cela que – d’après les informations du Corriere della Sera – ils auraient augmenté leur proposition à 60 millions pour tenter de convaincre l’Inter de lâcher son joueur. Giuseppe Marotta, directeur sportif du vice-champion d’Italie prend du temps dans ce dossier et s’attend à ce que l’offre augmente encore assure le quotidien transalpin. De son côté, la Gazzetta dello Sport indique qu’un nouveau contact entre le PSG et l’Inter doit avoir lieu ce lundi. Le club milanais s’attend à une relance du PSG et aurait fixé le prix de Milan Skriniar à 80 millions d’euros.