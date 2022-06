En attendant l’officialisation de la très probable fin d’aventure de Mauricio Pochettino sur le banc et le nom de son futur successeur, le PSG continue d’animer la rubrique mercato. Et depuis plusieurs jours, certains médias annoncent que le nouveau conseiller football des Rouge & Bleu – Luis Campos – est à la recherche d’un défenseur central. En effet, Presnel Kimpembe et Marquinhos ont enchaîné les rencontres avec les champions de France en titre, tandis que Sergio Ramos et Abdou Diallo ont trop souvent côtoyé l’infirmerie du PSG ces derniers mois. Ainsi, une nouvelle recrue est espérée en défense pour apporter un peu de concurrence dans ce secteur.

Le PSG encore loin de la somme réclamée par l’Inter pour Skriniar

Dans cette optique, Luis Campos aurait érigé le défenseur de l’Inter Milan, Milan Skriniar (27 ans), comme priorité pour renforcer l’axe centrale. Ainsi, des négociations entre les différentes parties seraient actuellement en cours ces derniers jours. Cependant, l’offre proposée par le PSG serait encore loin des attentes des dirigeants italiens. Si certains médias ont évoqué une somme revue à la hausse (60M€) de la part du PSG, le journaliste Gianluca Di Marzio précise de son côté que les Rouge & Bleu proposent « seulement » une offre à hauteur de 50M€. Soit un montant largement inférieur aux attentes des Nerazzurri qui demanderaient une somme de 80M€ pour céder leur défenseur central de 27 ans, encore sous contrat jusqu’en juin 2023.

Cependant, même si l’écart entre l’offre et la demande est important, les négociations se poursuivent entre les différentes parties pour le futur de Milan Skriniar, rapporte Gianluca Di Marzio. « Les contacts vont se poursuivre, les dirigeants français souhaitant le défenseur des Nerazzurri pour se renforcer », conclut le journaliste.

Temps de jeu 2021-2022 de Milan Skriniar*

Serie A : 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts

: 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts Ligue des champions : 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but

: 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but Coupe d’Italie : 4 matches disputés (390 minutes)

: 4 matches disputés (390 minutes) Supercoupe d’Italie : 1 match disputé (120 minutes)

*Source : Transfermarkt