Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace en Israël pour y défier le Maccabi Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après son succès inaugural contre la Juventus (2-1), le club de la capitale voudra s’offrir un deuxième succès afin de poursuivre son très bon début de saison. Pour cette rencontre, Christophe Galtier sait qu’il ne pourra pas compter sur Renato Sanches ni Presnel Kimpembe. Victime d’une lésion aux adducteurs droits la veille de la réception de Brest, le milieu de terrain portugais est éloigné des terrains 10 jours et ne rejouera pas avant la trêve internationale. De son côté, le titi parisien s’est blessé en toute fin de match contre les Brestois. Il souffre d’une déchirure de l’Ischio-jambier de la cuisse gauche et sera absent un mois.

Keylor Navas absent de l’entraînement

Ce matin, le PSG s’entraînait une dernière fois au Camp des Loges avant de décoller pour Israël dans l’après-midi. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Outre Presnel Kimpembe et Renato Sanches, un autre parisien manquait à l’appel, Keylor Navas. Le portier costaricain souffre de douleur au dos. Un mal qui lui avait déjà fait manquer le déplacement à Lille lors de la troisième journée de Ligue 1. À part ses trois joueurs, Christophe Galtier a pu compter sur l’ensemble de son effectif ce mardi matin avec les titis Warren Zaïre-Emery, Isamël Gharbi, Ayman Kari et El Chadaille Bitshiabu.