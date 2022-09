Après sa victoire contre la Juventus mardi soir (2-1), le PSG va retrouver la Ligue des Champions avec un déplacement en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa ce mercredi (21 heures, Canal Plus) dans le cadre de la deuxième journée de la C1. À la veille de cette rencontre,les joueurs de Christophe Galtier vont s’entraîner une dernière fois au Camp des Loges.

D’autres absents dans le groupe ?

Les 15 premières minutes de l’entraînement seront à suivre ici à partir de 10 heures. On pourra ainsi voir si l’entraîneur du PSG pourra compter sur la majeur partie de son groupe. On rappelle que Presnel Kimpembe souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers et va donc manquer 1 mois de compétition. Il ne sera logiquement pas dans le groupe qui se déplacera à Haïfa. De même que pour Renato Sanches, qui de son côté est absent jusqu’au moins la trêve internationale pour une lésion aux adducteurs droit. Selon le quotidien L’Équipe un dernier joueur, dont l’identité n’a pas filtré, serait aussi incertain pour cette affiche de Ligue des Champions. L’entraînement de ce matin devrait nous donner quelques réponses à nos interrogations. Bon visionnage.