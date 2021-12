C’est actuellement la trêve pour les joueurs du PSG. Des vacances bien méritées après une première partie de saison chargée en matches. À quelques jours de l’ouverture du mercato de janvier, les Rouge & Bleu semblent décider à se débarrasser de plusieurs indésirables. Le premier qui pourrait faire ses valises se nomme Rafinha.

Le milieu de terrain brésilien (28 ans) – qui se sent bien à Paris – n’a joué que cinq matches cette saison. Depuis plusieurs jours, on parle d’un retour en Espagne, du côté de la Real Sociedad. Plus tôt ce matin, nous vous avons relaté l’information de AS qui explique que son prêt de six mois est imminent. Une information confirmée par El Diario Vasco. Le média – spécialiste de l’actualité de la Real Sociedad – indique que le PSG et le club basque auraient trouvé un accord pour le prêt de six mois de l’ancien barcelonais. Il est même attendu de l’autre côté des Pyrénées dans les prochaines heures et qu’il pourrait même passer sa visite médicale demain.

Une information confirmée par Fabrizio Romano et Loïc Tanzi. Le spécialiste du mercato italien explique que le prêt est bouclé et qu’il sera de six mois sans option d’achat. Il doit passer sa visite médicale demain. Le journaliste de RMC Sport indique, lui, qu’il ne reste plus que quelques petits détails à finaliser mais que le numéro 12 du PSG rejoindra bien le club basque sous la forme d’un prêt sans option d’achat dans les prochains jours.

Il ne reste plus que quelques petits détails à finaliser mais Rafinha va bien être prêté à la Réal Sociedad comme annoncé par @FabrizioRomano. Prêt sans option d’achat #PSG #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 26, 2021