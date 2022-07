Hugo Ekitike devrait bien être la deuxième recrue du PSG cet été. Ce vendredi, le dossier s’est accéléré. Alors qu’un accord avec le joueur avait déjà été trouvé, les dirigeants parisiens et ceux du Stade de Reims discutaient autour de l’indemnité de transferts du jeune attaquant (20 ans). La plupart des médias sportifs français ont expliqué que les deux clubs avaient trouvé un accord autour d’un transfert de 36 millions d’euros pour le transfert d’Ekitike et que ce dernier se rendait à Paris pour y passer sa visite médicale. Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims a confirmé le futur transfert.

Reims content de lui permettre de réaliser son rêve

« On n’a pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle (le club anglais proposait 35 + 6 millions de bonus) mais Hugo Ekitike a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d’exaucer son rêve« , explique le président rémois pour l’Union Libre. Le média régional explique que ce dossier s’est accéléré avec la prise en main de Caillot, qui a reçu un appel du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Avec ces 36 millions d’euros, Hugo Ekitike devient le transfert le plus gros transfert de l’histoire de Reims, effaçant des tablettes Axel Disasi et son transfert à Monaco en 2019 (15 millions d’euros).