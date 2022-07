Après des semaines d’attente, le PSG va retrouver les terrains de football ce vendredi. Quelques jours après la reprise de l’entraînement, le club de la capitale dispute son premier match amical de pré-saison 2022-2023 face au Quevilly-Rouen Métropole d’Olivier Echouafni, club de Ligue 2 (17h sur PSG TV Premium et chaîne Twitch du PSG). Et pour sa première sur le banc parisien, Christophe Galtier a décidé de ne pas convoquer les joueurs qui ont repris en début de semaine : Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia. De son côté, Neymar est touché à la hanche et ne sera pas disponible pour cette rencontre.

Ainsi, le coach français a décidé de titulariser Gigio Donnarumma dans les buts. En défense, Marquinhos, Sergio Ramos, Abdou Diallo sont associés. L’entrejeu est occupé par Leandro Paredes, Vitinha. Eric Dina Ebimbe pourrait évoluer dans un rôle de piston droit, tandis que Juan Bernat évoluera dans le couloir gauche. De son côté, Leo Messi sera accompagné par Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi en attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné au Camp des Loges. Bon match à tous !!!

1′ Première sortie de balle de Dina Ebimbe, stoppé par QRM. Le Titi évolue bien en piston droit en ce début de rencontre

3′ Percée de Vitinha pour l’un de ses premiers ballons avec le maillot parisien. Les Rouge & Bleu obtiennent un coup franc à l’entrée de la surface

4′ Le coup franc de Messi est détourné par le mur de Quevilly

Vitinha très en vue en ce début de rencontre. Le Portugais est présent dans le pressing et n’hésite pas à demander le ballon

10′ Pas encore d’occasion franche des deux côtés. Le PSG monopolise le ballon

11′ Belle combinaison entre Kalimuendo et Messi, mais Bansais tacle in-extremis pour stopper l’offensive parisienne

13′ Leo Messi est également très en jambe depuis le coup d’envoi

14′ Sur une passe en profondeur de Vitinha, Dina Ebimbe est au duel sur son côté droit mais finit par commettre une faute.

15′ Première frappe pour Kalimuendo, déviée en corner. Le Titi est touché au pied mais sans gravité

20′ Les Parisiens ont du mal à s’approcher de la surface de Quevilly-Rouen. De nombreux ballons sont envoyés vers l’avant en direction de Kalimuendo, mais en vain pour l’instant

21′ Passe de Messi vers Icardi, mais le numéro 9 est trop juste pour récupérer le ballon

23′ Excellent tacle de Diallo qui concède le corner

24′ Kalimuendo trop seul sur la contre-attaque parisienne

25′ Bonne présence aérienne de Dina Ebimbe pour dégager un ballon de la tête

25′ Dans la foulée, Messi lance en profondeur Kalimuendo, mais le gardien de Quevilly, Lemaître, avait bien anticipé pour dégager le ballon en touche

26′ Pause fraîcheur. Le terrain est aussi arrosé

30′ Après ces quelques minutes de pause, le match reprend

31′ Sur une excellente passe de Messi, Bernat arrive à éliminer d’un joueur de Quevilly mais manque de précision dans sa passe

32′ Penalty pour le PSG après une faute indiscutable sur Messi.

33′ BUTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sergio Ramos se charge du penalty et marque, malgré le bon plongeon de Lemaître

34′ Le PSG proche du deuxième but !!! Sur une belle action construite, Kalimuendo bute sur Lemaître après une belle passe de Dina Ebimbe

35′ Sur le corner qui suit, Messi trouve la tête de Ramos, mais l’Espagnol ne cadre pas

37′ Dina Ebimbe montre de belle qualité dans ce rôle particulier de piston droit

Feuille de match PSG / Quevilly-Rouen

Match amical de pré-saison – Vendredi 15 juillet 2022 à 17 heures au Camp des Loges – Diffuseurs : PSG TV Premium et chaîne Twitch du PSG