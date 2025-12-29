Après neuf jours de vacances, les joueurs du PSG vont retrouver le chemin de l’entraînement ce mardi afin de préparer le derby francilien face au Paris FC.

Après un repos bien mérité, les joueurs du PSG vont retrouver un rythme effréné en ce début d’année 2026. Les Parisiens ont bénéficié de neuf jours de vacances en cette fin d’année et retrouveront le chemin de l’entraînement ce mardi.

Un derby francilien pour lancer 2026

Et les Rouge & Bleu auront la semaine pour préparer leur premier match de l’année 2026 : la réception du Paris FC, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Une rencontre programmée le dimanche à 20h45 sur Ligue 1+. Samedi, à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match à partir de 13 heures. Avant cela, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias (11h).

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Mercredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Samedi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : Paris Saint-Germain / Paris FC (20h45 sur Ligue 1+ / 17e journée de Ligue 1)