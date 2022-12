Après une première partie de saison réussie, le PSG va débuter sa deuxième moitié de l’exercice 2022-2023 cette semaine avec la reprise du championnat.

Après un mois consacré à la Coupe du monde 2022, le PSG fera son retour cette semaine. Avec deux victoires en match amical face au Paris FC (2-1) et Quevilly-Rouen (3-1), les Rouge & Bleu retrouveront la compétition ce mercredi avec la réception du relégable (19e), le RC Strasbourg, dès ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360), au Parc des Princes, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Invaincu en championnat avec 13 victoires et 2 nuls, le club parisien aura à coeur de démarrer sa deuxième partie de saison avec une victoire dans son enceinte. Après un dimanche de Noël au repos, les joueurs du PSG feront leur retour au Camp des Loges ce lundi. Le lendemain, l’entraîneur parisien, Christophe Galtier, se présentera en conférence de presse à partir de 13h, après un entraînement ouvert aux médias pendant un quart d’heure (à 11h00).

Un choc face au RC Lens en fin de semaine

Après une journée de repos le jeudi, le PSG se préparera pour l’un des chocs de cette saison. Ce dimanche, les champions de France en titre se déplaceront sur la pelouse du Stade Bollaert pour affronter le RC Lens (2e, 36 pts), dans le choc de la 17e journée de Ligue 1 (20h45 sur Prime Video). Et deux jours avant ce match, Christophe Galtier tiendra son habituelle conférence de presse d’avant match. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Mardi : 11h00 : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias 13h : Conférence de presse de Christophe Galtier

: Mercredi : Paris Saint-Germain / RC Strasbourg (21h sur Canal Plus Sport 360 / 16e journée de Ligue 1)

: (21h sur Canal Plus Sport 360 / 16e journée de Ligue 1) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : 11h : Entraînement à huis clos 13h : Conférence de presse de Christophe Galtier

Samedi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Dimanche : RC Lens / Paris Saint-Germain (20h45 sur Prime Video / 17e journée de Ligue 1)