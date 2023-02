Le programme de la semaine du PSG

Hier soir, le PSG a surclassé Marseille lors du dernier Classico sur la pelouse du stade Vélodrome (0-3). Comme la semaine dernière, les Parisiens auront une semaine pour préparer le prochain match, la réception de Nantes samedi soir.

Grâce à son succès contre l’OM, le PSG a accentué son avance en tête de la Ligue 1 avec huit points d’avance sur son éternel rival et dix sur Monaco et Lens. Les Parisiens ne retrouveront le chemin des terrains que samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception – au Parc des Princes – de Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Au repos ce lundi, les joueurs de Christophe Galtier devaient retrouver le terrain du Camp des Loges mardi. Mais Christophe Galtier a accordé une journée supplémentaire de repos à ses joueurs après le succès dans le Classico. Ils s’entraîneront ensuite tous les jours jusqu’au match contre les Canaris. Le traditionnel entraînement ouvert aux médias aura lieu la veille du match à partir de 11 heures. Christophe Galtier se présentera ensuite en conférence de presse à 13 heures.

