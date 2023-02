Le PSG accentue son avance en tête de la Ligue 1

Hier soir, le PSG se déplaçait à Marseille dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Après sa défaite en Coupe de France, le club de la capitale voulait laver l’affront et prendre le large en tête du championnat. C’est chose faite avec une très belle victoire (0-3).

Cette 25e journée de Ligue 1 pouvait être bénéfique pour le PSG dans sa quête d’un nouveau titre. Après le nul de Lens contre Montpellier et la lourde défaite de Monaco sur sa pelouse contre Nice (0-3), le PSG pouvait prendre une très belle avance en tête du championnat en s’imposant contre son éternel rival. Et c’est chose faite grâce à un très grand Kylian Mbappé, auteur de deux buts et d’une passe décisive (0-3). Toute l’équipe a été au rendez-vous, jouant sa meilleure performance depuis le mois d’aout. Avec ce succès, les Parisiens comptent désormais huit points d’avance sur l‘OM et dix sur Monaco et Lens. Battu par Lyon, Angers (1-3) se rapproche encore un peu plus de la Ligue 2 avec 11 points de retard sur le premier non relégable, Auxerre. Vainqueurs aussi ce week-end, Rennes et Lille peuvent toujours rêver d’accrocher une place en Europe la saison prochaine.

Les résultats de la 25e journée de Ligue 1

Lille / Brest (2-1)

Angers / Lyon (1-3)

Montpellier / Lens (1-1)

Lorient / Auxerre (0-1)

Ajaccio / Troyes (2-1)

Clermont / Strasbourg (1-1)

Nantes / Rennes (0-1)

Reims / Toulouse (3-0)

Monaco / Nice (0-3)

Marseille / PSG (0-3)

Classement de la Ligue 1

PSG – 60 points (+39) Marseille – 52 points (+23) Monaco – 50 points (+19) Lens – 50 points (+19) Rennes – 46 points (+17) Lille – 44 points (+13) Nice – 41 points (+12) Lorient – 39 points (+2) Lyon – 38 points (+11) Reims – 37 points (+7) Toulouse – 32 points (-4) Clermont – 31 points (-9) Nantes – 28 points (-5) Montpellier – 27 points (-10) Strasbourg – 22 points (-13) Auxerre – 21 points (-26) Ajaccio – 21 points (-26) Brest – 20 points (-16) Troyes – 19 points (-21) Angers – 10 points (-32)

Double buteur contre Marseille, Kylian Mbappé a rejoint Edinson Cavani en tête des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG avec 200 réalisations. Grâce à ce doublé, il a repris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 17 buts. Il devance de deux unités Jonathan David (Lille) et Folarin Balogun (Reims). Double passeur décisif, Lionel Messi truste de nouveau la place de meilleur passeur du championnat avec 12 offrandes. Il devance désormais Neymar d’une unité.