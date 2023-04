Le programme de la semaine du PSG

Après sa victoire importante face à l’OGC Nice samedi, le PSG devra désormais se préparer pour son dernier gros choc de la saison face au RC Lens.

Dans ce sprint final de la saison 2022-2023, le PSG ne devra pas se manquer. Dans une spirale négative depuis plusieurs mois, le club parisien a obtenu un succès très important sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi (0-2). Une victoire nécessaire en raison de la pression maintenue par le RC Lens au classement. Surtout que les Sang & Or seront les prochains adversaires des Parisiens ce samedi au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Ainsi, les joueurs de Christophe Galtier devront préparer au mieux cette affiche du championnat afin de ne pas vivre une fin de saison sous très haute tension.

Retour à l’entraînement ce mardi

Après dimanche, les joueurs du PSG bénéficieront d’un deuxième jour de repos d’affilée ce lundi. Les Rouge & Bleu retrouveront donc le chemin de l’entraînement mardi. L’occasion pour Christophe Galtier et ses troupes de récupérer et travailler pour aborder au mieux cette rencontre face à leur dauphin. Le coach parisien se présentera en conférence de presse d’avant-match ce vendredi à partir de 13h depuis le Camp des Loges. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Mercredi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Jeudi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Vendredi : 11h : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias 13h : Conférence de presse de Christophe Galtier

: Samedi : Paris Saint-Germain / RC Lens (21h au Parc des Princes sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 / 31e journée de Ligue 1)

: (21h au Parc des Princes sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 / 31e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos