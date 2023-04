Ligue 1 – Le PSG garde ses distances avec son dauphin

Dans ce sprint final de la saison 2022-2023, le PSG a obtenu un succès ô combien important sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2). Une bonne opération avant le choc face au RC Lens samedi.

Dans une spirale négative avant le déplacement en Côte d’Azur, le PSG de Christophe Galtier ne devait pas se manquer face à l’OGC Nice ce samedi. Dans la difficulté et avec un Gianluigi Donnarumma des grands soirs, les Rouge & Bleu ont obtenu trois points qui pourraient avoir leur importance dans cette fin de saison. Surtout qu’un choc important arrive face au RC Lens ce samedi au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) à l’occasion de la 31e journée de L1.

Lens maintient la pression, l’OM décroche

En ouverture de cette 30e journée de Ligue 1, le RC Lens a confirmé son retour en forme. Face au RC Strasbourg de Kévin Gameiro, les Sang & Or se sont imposés 2-1 au Stade Bollaert. Ainsi, ils maintiennent la pression sur le PSG avant le déplacement à Paris en fin de semaine. Également à la lutte pour le titre avant cette 30e journée du championnat, l’Olympique de Marseille est l’un des grands perdants du week-end. Face à une équipe du FC Lorient privée de nombreux joueurs, les joueurs d’Igor Tudor n’ont jamais inquiété les Merlus ce dimanche (0-0) et comptent désormais 8 points de retard sur le leader parisien. Ils doivent maintenant regarder dans le rétroviseur avec une équipe monégasque qui revient à trois points.

Dans les autres résultats marquants, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face au Stade Rennais (3-1). De son côté, l’AS Monaco a une nouvelle fois déçu face au FC Nantes (2-2) d’Antoine Kombouaré, après avoir mené de deux buts dans cette rencontre. Mais l’ASM peut toujours rêver d’accrocher le podium. Dans le match de la peur, l’AC Ajaccio s’est fait corriger sur sa pelouse par l’AJ Auxerre (0-3), l’un de ses concurrents dans la lutte pour le maintien. Enfin, l’Angers SCO a créé une grosse surprise en mettant fin à une série de 21 matches sans victoire dont 19 défaites. La lanterne rouge est venue à bout du LOSC (1-0) en fin de match.

Les résultats de la 30e journée de Ligue 1

RC Lens / RC Strasbourg (2-1)

Angers SCO / LOSC (1-0)

OGC Nice / PSG (0-2)

Olympique Lyonnais / Stade Rennais (3-1)

AC Ajaccio / AJ Auxerre (0-3)

Montpellier HSC / Toulouse FC (1-2)

Stade de Reims / Stade Brestois (1-1)

ESTAC Troyes / Clermont Foot (0-2)

FC Nantes / AS Monaco (2-2)

FC Lorient / Olympique de Marseille (0-0)

Le classement de Ligue 1