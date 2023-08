Après le match nul sur la pelouse du TFC (1-1), le PSG se préparera désormais pour le premier gros choc de la saison face au RC Lens au Parc des Princes.

Avec seulement deux points pris en deux rencontres de Ligue 1, le PSG est au ralenti en ce début de saison. Et le calendrier qui attend les Rouge & Bleu sera relevé dans les semaines à venir. Cela commencera dès ce samedi avec la réception du RC Lens au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Tout comme les champions de France, les Sang & Or n’ont pas démarré de la meilleure des manières leur exercice 2023-2024 (1 nul et 1 défaite).

Un calendrier relevé attend le PSG

Après une journée de repos ce lundi, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le chemin de l’entraînement demain. Vendredi, les quinze premières minutes de la séance au Campus PSG seront ouvertes aux médias (10h30). Quelques heures après, le technicien espagnol se présentera en conférence de presse à partir de 13h. Cette rencontre face au RC Lens sera le début d’un beau programme pour les Rouge & Bleu avec des rencontres face à l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille, le Clermont Foot et le Stade Rennais. Entre certaines affiches, quelques matches de phase de groupes de Ligue des champions auront également lieu. Un calendrier alléchant qui attend le PSG et ses supporters. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Rouge & Bleu.

Le programme de la semaine du PSG