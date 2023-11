Le programme de la semaine du PSG avec deux matches clés

Avant une nouvelle trêve internationale, le PSG a deux matches importants à jouer cette semaine. Deux déplacements à Milan, en Champions League, et Reims en Ligue 1.

Après son succès contre Montpellier en ouverture de la onzième journée de Ligue 1 (3-0), le PSG retrouve les terrains dès ce mardi avec le déplacement à San Siro pour y défier l’AC Milan dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. En cas de succès en Italie, le club de la capitale ferait un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale. Comme c’est de coutume avant chaque match, les Parisiens vont s’entraîner sur la pelouse du stade milanais en veille de match. Une séance dont les 15 premières minutes seront à suivre en direct à partir de 18h30. Quelques heures plus tôt, à 17h15, Luis Enrique et un joueur se présenteront devant la presse. Demain, place donc au match contre les Milanais (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1).

Reims avant la trêve internationale

Les joueurs du PSG rentreront à Paris directement afin de se préparer au match de Ligue 1 contre Reims samedi après-midi (17 heures, Prime Video). Ils s’entraîneront mercredi, jeudi et vendredi avant défier les Rémois samedi. À la veille de la rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures. À l’issue de la rencontre, les joueurs non concernés par la trêve internationale auront un jour de repos. Les autres s’envoleront pour leurs sélections nationales respectives afin de participer à la dernière coupure internationale de 2023.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : conférence de presse de Luis Enrique et un joueur à San Siro (17h15), 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à 18h30

et un joueur à (17h15), 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à 18h30 Mardi : AC Milan / PSG , quatrième journée phase de poules Ligue des champions (21 heures)

/ , quatrième journée phase de poules (21 heures) Mercredi : entraînement à huis clos (11h30)

Jeudi : entraînement à huis clos (11 heures)

Vendredi : entraînement à huis clos (11 heures), conférence de presse de Luis Enrique (13 heures)

Samedi : Reims / PSG , douzième journée de Ligue 1 (17 heures)

/ , douzième journée de (17 heures) Dimanche : repos