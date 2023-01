Les semaines du PSG vont s’intensifier. Les Parisiens vont enchaîner les matches tous les trois jours lors de ce mois de janvier. Ça commence dès cette semaine avec deux matches de Ligue 1 à l’affiche.

De retour le 28 décembre à la compétition, le PSG a enchaîné trois matches pour deux victoires (Strasbourg en Ligue 1 et Châteauroux en Coupe de France) et une défaite contre Lens en championnat. Les Parisiens vont entrer dans un tunnel de match en ce mois de janvier avec des rencontres tous les trois jours. Cela commence dès cette semaine avec deux matches de Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier vont s’entraîner ce lundi matin afin de préparer la réception d’Angers mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360). Ils s’entraîneront aussi demain matin, et les 15 premières minutes de la séance seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures. Suivra ensuite la conférence de presse du coach du PSG à 13 heures.

Un choc contre Rennes pour finir la semaine

Mercredi soir, place donc à la réception de la lanterne rouge de Ligue 1, Angers. Les joueurs du PSG retrouveront le chemin du Camp des Loges le lendemain et s’entraîneront jeudi, vendredi et samedi pour préparer le choc de la 19e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais dimanche soir (20h45, Prime Video). Les 15 premières minutes de l’entraînement de veille de match seront ouvertes aux médias avant la conférence de presse de Christophe Galtier à 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG