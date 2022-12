Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Christophe Galtier est resté invaincu en 22 matches disputés. Pourtant, le choix du technicien français ne faisait pas l’unanimité auprès de certains supporters et observateurs de football. Questionné à ce sujet, le coach parisien confie avoir été touché par les critiques en début de saison.

Après un exercice 2021-2022 compliqué, malgré un 10e titre de champion de France acquis, les dirigeants parisiens ont décidé de donner un nouvel élan à leur projet. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino. Les deux anciens du PSG ont laissé leur place à Luis Campos, conseiller sportif, et Christophe Galtier, nouveau coach des Rouge & Bleu. Et après cinq mois sur le banc parisien, le technicien français de 56 ans reste invaincu avec 18 victoires et 4 nuls en 22 matches toutes compétitions confondues. Pourtant au moment de son arrivée, l’ancien coach de l’OGC Nice a notamment été critiqué pour son inexpérience en Coupe d’Europe ou encore ses origines marseillaises. Invité de l’émission « Télématin » sur France 2, le coach du PSG a confié avoir été touché par les critiques à son encontre au début de son aventure parisienne. Il a également été questionné sur les performances de ses joueurs en Coupe du monde.

Les belles performances de ses joueurs en Coupe du monde

« Je suis heureux et fier de voir mes joueurs être performants. On va avoir Kylian qui va jouer en quarts de finale (contre l’Angleterre samedi, ndlr). On aura deux Brésiliens, Marquinhos et Neymar. On aura aussi Leo Messi qui fait une très belle Coupe du monde. On va voir les résultats de ce soir (Maroc / Espagne & Portugal / Suisse), on aura encore au moins un joueur supplémentaire en quarts de finale. Donc, je suis heureux pour eux et fier d’être leur entraîneur, mais inquiet quand même. Je suis inquiet de l’enchaînement des matches et des blessures potentielles. »

Peut-il récupérer des joueurs galvanisés, notamment si l’un d’eux est champion du Monde ?

« Oui, on dit souvent que le meilleur des remèdes c’est la victoire. Et plus ils vont aller loin dans la compétition, plus ils vont revenir galvaniser. Pour ceux pour qui ça va s’arrêter, on devra être très proche d’eux et les remonter sur un plan moral. »

Les critiques à son arrivée

« Evidemment, ça fait un peu mal et ça touche. On oublie tout ce qu’on a fait, parce que j’ai eu un réel parcours avant. Evidemment que je n’ai pas le même parcours que d’autres entraîneurs qui ont eu des victoires en Champions League et qui ont eu l’habitude du parcours européen. J’ai trouvé les attaques un peu difficiles pour moi et ma famille, mais c’est aussi une énorme source de motivation (…) C’est beaucoup plus difficile pour la famille que pour le joueur ou l’entraîneur. On est dans une génération où il y a les réseaux sociaux et il faut se protéger de cela. »

Sa vie à Paris

« Je ne veux pas me projeter sur l’après. Je profite jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et saison après saison de cette magnifique ville et de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Peut-il rester plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite (son contrat court jusqu’en 2024, ndlr). »