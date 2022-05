Le PSG possède de très bon jeunes joueurs dans son centre de formation. Actuellement, deux jeunes titis jouent avec l’Equipe de France U17 lors de l’Euro de la catégorie, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery. Hier, les jeunes français affrontaient l’Allemagne en quart de finale. Les Bleuets commencent bien la rencontre et c’est Warren Zaïre-Emery qui se procure la première occasion de la tête (5e). La France va finalement ouvrir le score par l’intermédiaire de Tom Saettel (1-0, 19e). Malgré de nouvelles opportunités pour la France, c’est l’Allemagne qui va égaliser par l’intermédiaire de Nelson Weiper (38e). La sélection allemande qui va également trouver la barre quelques minutes plus tard (44e).

Warren Zaïre-Emery a raté sa tentative lors de la séance de tirs au but

La seconde période est rythmée et les deux équipes se procurent des occasions sans pour autant réussir à marquer. La France et l’Allemagne vont devoir se départager aux tirs au but. Et dans cette séance, les Bleuets commencent très mal puisqu’ils ratent leurs deux premières tentatives, dont le joueur du PSG Warren Zaïre-Emery. L’Allemagne réussit ses deux premières tentatives, mais la séance va finalement tourner. La France marque ces quatre dernières tentatives alors que l’Allemagne n’en transforme qu’une. La France se qualifie donc pour les demi-finales (1-1, 4 t.a.b à 3) et affrontera le vainqueur du match Espagne-Portugal (ce soir 19 heures). Titulaires, les deux joueurs du PSG ont joué toute la rencontre. Malgré son manqué dans la séance de tirs au but, Warren Zaïre-Emery a réalisé une très belle performance, mettant à mal le milieu de terrain allemand. Pour rappel, il n’a que 16 ans et a été surclassé pour participer à cette compétition.