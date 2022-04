Une tournée d’été au Japon pour le PSG ?

En attendant cette fin de saison 2021-2022 qui devrait permettre, sauf catastrophe, au PSG de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire, les dirigeants des Rouge & Bleu commencent déjà à préparer le prochain exercice. Et comme chaque été, le club de la capitale va organiser une tournée dans un pays étranger. Après Faro, au Portugal, la saison passée, le club de la capitale devrait retrouver le continent asiatique pour sa tournée estivale. En effet, comme le rapporte RMC Sport via son site internet, le club parisien pourrait organiser sa tournée d’été au Japon lors de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Une première pour les Rouge & Bleu depuis le début de l’ère QSI. « Si rien n’est encore signé, ce pays représente un marché important pour le club de la capitale », rapporte le média sportif. En effet, le PSG possèdent trois boutiques dans le pays du soleil levant, deux à Tokyo et une à Nagoya. Le Japon représente l’un des gros marchés pour le PSG, qui est devenu un club attractif et populaire ces dernières années en Asie. Les années précédentes, le club de la capitale française était déjà passé par Singapour en 2018 et la Chine en 2019.

Une information également confirmée par L’Equipe, qui indique que « des discussions sont en cours et jugées plutôt en bonne voie. » Lors de cette tournée de pré-saison, plusieurs matches amicaux seront prévus avec pour « objectif de séduire des partenaires locaux. » Le quotidien sportif rapporte que le PSG s’était déjà rendu au Japon en 1995, dans le cadre de la Pepsi Cup, une compétition amicale.

Pour rappel, le Trophée des Champions, qui opposera le champion de France 2022 au vainqueur de la Coupe de France (Nice ou Nantes), se disputera à Tel-Aviv (en Israël) le 31 juillet prochain.