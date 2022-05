Le PSG a terminé sa saison samedi dernier avec un large succès contre Metz (5-0) dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un match qui ne sera pas le dernier de la saison pour certains joueurs parisiens. Lors du mois de juin, il y aura des matches de Ligue des Nations, de qualification à la CAN 2023 ou encore des rencontres amicales.

Comme Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Neymar, Marquinhos ou bien encore Nuno Mendes et Danilo Pereira, Achraf Hakimi a été appelé par son sélectionneur – Vahid Halilhodzic – pour trois matches avec le Maroc. Une rencontre amicale contre les États-Unis et deux matches de qualification à la CAN 2023 contre l’Afrique du Sud et le Libéria.

La liste du Maroc

Programme du Maroc

Rencontre amicale :

Jeudi 2 juin 2022 à 01h30 : Etats-Unis – Maroc (TQL Stadium, Cincinnati, Ohio)

Phase de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations :