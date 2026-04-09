Le PSG officialise son premier match amical de l’été 2026
Le PSG prépare déjà sa prochaine saison avec une rencontre amicale déjà programmée contre Manchester United en août prochain.
Actuellement en plein sprint final de cet exercice 2025-2026, le PSG planche déjà sur la saison à venir. Après la Coupe du monde 2026, l’équipe de Luis Enrique aura quelques semaines avant de lancer son exercice 2026-2027, grâce notamment à certains matchs amicaux.
PSG / Manchester United le 8 août 2026
Comme annoncé ces derniers jours, une rencontre amicale est prévue contre Manchester United cet été. Une information confirmée par le club de la capitale. En effet, le 8 août 2026, le club parisien affrontera les Red Devils en match de préparation à l’Ullevi Stadium de Göteborg, en Suède. Les places en prévente sont disponibles à l’achat depuis ce jeudi 9 avril 2026 (voir ici). Concernant les places en vente générale, elles seront disponibles ce vendredi 10 avril 2026 (voir ici).
🇸🇪 À Göteborg cet été !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 9, 2026
Le Paris Saint-Germain et Manchester United se rencontreront le 8 août prochain en Suède à l’occasion d’une rencontre de pré-saison !
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