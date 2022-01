Pour Lizarazu, Mbappé est la star du PSG

Cette saison encore, Kylian Mbappé est l’homme fort du PSG depuis le début de l’exercice 2021-2022. Avec 18 buts et 12 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues, le numéro 7 des Rouge & Bleu marche sur l’eau depuis plusieurs mois. Et malgré un été compliqué avec l’élimination en 8es de finale de l’Euro avec la France et ses envies de départ au Real Madrid, l’attaquant de 23 ans continue de performer avec le club de la capitale. Il a récemment dépassé la barre des 150 réalisations avec le maillot parisien. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu est revenu sur l’évolution de Kylian Mbappé.

« Il ne faut pas oublier, en septembre il était critiqué et même sifflé. Il sortait de l’Euro avec ce penalty raté, on lui reprochait d’être égoïste. C’était très excessif. Je crois qu’il a beaucoup réfléchi. Il a réfléchi à son jeu déjà, il est vachement plus altruiste, collectif, et son jeu s’est bonifié parce qu’il n’est plus lié à ses gestes individuels et ses dribbles. Il est moins lisible maintenant et c’est très intéressant d’avoir un joueur qui a une réflexion sur soi et sur l’évolution de son jeu. Et puis, c’est qui la star du Paris Saint-Germain ? Ce n’est pas Messi, ce n’est pas Neymar, c’est Kylian Mbappé ! C’est le mec sûr et sur qui tu peux compter ! Il est super en place et au meilleur de sa forme actuellement. »

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne serait pas fermé à l’idée d’une courte prolongation de contrat avec le PSG, selon les dernières informations du quotidien Le Parisien.