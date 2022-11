Lloris : « On ne peut qu’avoir une pensée pour Kimpembe »

Convoqué par Didier Deschamps, Presnel Kimpembe aurait dû jouer sa deuxième Coupe du Monde dans les semaines à venir. Mais ce lundi matin, son forfait pour la compétition a été acté. Le défenseur central du PSG n’étant pas assez remis de sa blessure au tendon d’Achille.

Lors des trois mois avant la Coupe du Monde, Presnel Kimpembe n’a joué que 85 minutes avec le PSG. Blessé aux ischio-jambiers contre Brest le 10 septembre dernier, il avait manqué six semaines de compétition. De retour contre le Maccabi Haïfa (25 octobre), il avait enchainé avec une titularisation contre Troyes (4-3). Mais lors de l’entraînement de veille de match contre la Juventus Turin, il s’était fait marcher sur le tendon d’Achille, l’obligeant à déclarer forfait pour le match contre la Juve mais également celui contre Lorient. Malgré ses quinze minutes jouées contre Auxerre (5-0), il a pris la décision de ne pas aller au Qatar, n’étant pas à 100% de ses capacités physiques. Présent en conférence de presse ce lundi, Hugo Lloris est revenu sur ce coup dur pour les Bleus.

« Des blessés de dernière minute, ce n’est jamais évident à gérer »

« Déjà, des blessés de dernière minute, ce n’est jamais évident à gérer. On ne peut qu’avoir une pensée (pour Kimpembe), lance le capitaine de l’Equipe de France devant les journalistes. Lorsqu’il y a des absents, ça donne des opportunités pour de nouveaux joueurs, à eux de les saisir et de prendre du plaisir. Représenter son pays, c’est une énorme responsabilité mais c’est aussi beaucoup de plaisir. Lorsqu’il y a un succès, c’est lié à un collectif fort. Quelque soit le choix du coach en charnière, les joueurs ont le talent et seront prêts. »