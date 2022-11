Deux matches amicaux pour le PSG pendant la trêve

Dimanche, le PSG a joué son dernier match avant la Coupe du Monde avec un large succès contre Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Les Parisiens retrouveront les terrains du championnat le 28 décembre contre Strasbourg. Mais avant ça, les joueurs non convoqués à la Coupe du Monde joueront deux matches amicaux de préparation en décembre.

Avec le forfait de Presnel Kimpembe, il y aura 11 joueurs du PSG à la Coupe du Monde. Pour les autres, ils auront un peu de vacances avant de retrouver le chemin du Camp des Loges le cinq décembre afin de préparer le retour à la compétition à la fin du mois de décembre. Une nouvelle préparation en sorte qui sera ponctuée par deux matches amicaux une semaine avant la réception des Strasbourgeois dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

Le Paris FC et Quevilly-Rouen au Camp des Loges

Ces derniers jours, les noms du Paris FC et de Quevilly-Rouen étaient avancés comme possible adversaire lors de cette trêve. Ce mercredi matin, le PSG a confirmé ces deux affiches. Le 16 décembre, à 11 heures, les Rouge & Bleu affronteront le Paris FC, club de Ligue 2. Cinq jours plus tard, le 21, le PSG affrontera Quevilly-Rouen, également en Ligue 2, à midi. Ces deux rencontres se joueront au Camp des Loges et seront diffusées sur PSG TV Premium.