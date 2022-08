Un groupe au complet à l’entraînement avant PSG / Monaco

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG joue le premier choc de sa saison avec la réception de Monaco dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés ce vendredi matin au Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Et on a pu constater que le groupe de Christophe Galtier était quasiment au complet.

Leandro Paredes bien présent

Victime d’une lombalgie le week-end dernier qui ne lui avait pas permis de faire le déplacement à Lille, Keylor Navas – qui a repris l’entraînement en début de semaine – était bien là même s’il pourrait quitter le PSG d’ici la fin du mercato. Annoncé proche de la Juventus Turin, Leandro Paredes était lui présent lors de cette séance. Comme depuis plusieurs semaines, les titis Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaire Emery ont participé à l’entraînement. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier qui va voir le calendrier s’accélérer à partir de la semaine prochaine.