Cible de longue date du PSG cet été, Milan Skriniar prend tout sauf la direction du club de la capitale désormais.

Les informations qui lient Milan Skriniar au PSG existent depuis le 8 juin dernier. Soit plus de deux mois durant lesquels il a été annoncé que le club de la capitale tentait de trouver un accord avec l’Inter afin de racheter la dernière année de contrat du défenseur de 27 ans. Il avait même été annoncé qu’un accord contractuel avait été trouvé entre le joueur et Paris il y a maintenant de nombreuses semaines. Seulement voilà, les positions de l’Inter et du PSG ne se sont jamais rapprochées. Quand les premiers n’avaient de cesse de réclamer au moins 70 M€ pour laisser partir leur joueur, les seconds disaient ne pas vouloir dépasser 50 M€, une somme déjà élevée.

Prolongation jusqu’en 2027 à venir pour Milan Skriniar

Le dossier a trainé. Paris a bien espéré finir par avoir les Nerazzurri à l’usure, persuadé que les prétentions du club italien finiraient par diminuer. Il n’en a finalement rien été. Ce vendredi avait lieu une nouvelle réunion entre les deux clubs au cours de laquelle Paris a de nouveau proposé 50 M€ plus des bonus pour s’attacher les services de Milan Skriniar. Refus catégorique de l’Inter, qui a continué de camper sur sa position de 70 M€ pour ouvrir la porte à un départ de son joueur.

Et désormais, tout conduit à penser que ce dossier est terminé. En effet, il a été annoncé ce vendredi soir par Fabrizio Romano que l’Inter a pris la décision de retirer son joueur du marché. Le club lombard ne compte donc plus vendre son joueur cet été selon le journaliste italien, qui réitère son information en ce samedi matin. Surtout, Fabrizio Romano poursuit en expliquant que des discussions vont maintenant débuter entre le club italien et son joueur afin de renouveler son contrat expirant dans moins d’un an. Ce nouveau contrat pourrait lier Milan Skriniar à l’Inter jusqu’en 2027. Une tendance également avancée par La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, le quotidien italien au papier rose évoquant une durée de contrat similaire, le tout assorti d’un salaire de 6 M€/an. Bref, autant dire que l’hypothèse d’une arrivée de Milan Skriniar au PSG est définitivement de l’histoire ancienne.