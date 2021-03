Le PSG à l’affût pour Memphis Depay (LP)

Memphis Depay arrive en fin de contrat en juin prochain. L’attaquant lyonnais attire les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Et selon les informations du Parisien, le nom de l’international néerlandais “ressort régulièrement ces dernières semaines lorsqu’il s’agit d’évoquer le futur mercato du club de la capitale. Dans la bouche d’acteurs du marché et au sein même du siège du club, à Boulogne-Billancourt.” Mais le quotidien francilien fait savoir que ce dossier n’est pas prioritaire chez les dirigeants parisiens. Depay pourrait remonter tout en haut de la pile des Rouge & Bleu si Kylian Mbappé ou Julian Draxler “ou les deux” venaient à quitter le PSG. Paris n’est pas seul sur ce dossier puisque le FC Barcelone, proche de le signer cet hiver, et la Juventus Turin s’intéresserait de près à sa situation.