Verratti, Florenzi et Kean convoqués avec l’Italie

Après le choc de la 30e journée de Ligue 1 entre Lyon et le PSG, la trêve internationale prendra place pendant quinze jours. Une trêve internationale qui concernera les trois Italiens du PSG. Marco Verratti, Alessandro Florenzi et Moise Kean ont été convoqués par Roberto Mancini pour les trois matches de qualification à la Coupe du Monde 2022 contre l’Irlande du Nord (à Parme, le 25 mars), la Bulgarie (à Sofia, le 28 mars) et la Lituanie (à Vilnius, le 31 mars). À noter la présence de l’ancien parisien Salvatore Sirigu.

La liste de l’Italie

Gardiens : Cragno (Cagliari), Donnarumma (AC Milan), Meret (Naples), Sirigu (Torino)

Défenseurs : Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci, Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Naples), Emerson (Chelsea), Ferrari (Sassuolo), Florenzi (PSG), Lazzari (Lazio), Mancini, Spinazzola (AS Rome), Toloi (Atalanta)

Milieux : Barella, Sensi (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante, Pellegrini (AS Rome), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Torino), Pessina (Atalanta), Ricci (La Spezia), Soriano (Bologne), Verratti (PSG)

Attaquants : Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi, Chiesa (Juventus), Caputo (Sassuolo), El Shaarawy (AS Rome), Grifo (Fribourg), Immobile (Lazio), Insigne (Naples), Kean (PSG).

Du côté de l’Allemagne, Joachim Löw a décidé de ne pas convoquer Julian Draxler et Thilo Kehrer. L’ancien parisien Kevin Trapp est lui bien présent dans cette liste.

La liste allemande

Gardiens : Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs : Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergame), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (RB Leipzig), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern Munich), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)Milieux de terrain : Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Francfort)Attaquants : Serge Gnabry (Bayern Munich), Leroy Sané (Bayern Munich), Timo Werner (Chelsea)