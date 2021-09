Le PSG accroît son avance en tête de la Ligue 1

Numériquement, c’est un début de saison parfait pour le PSG, qui a enchaîné une septième victoire en autant de rencontre. Ce mercredi soir, les hommes de Mauricio Pochettino ont arraché un précieux succès sur la pelouse du FC Metz à la 95e minute grâce à un but décisif d’Achraf Hakimi. Les Parisiens ont réussi à glaner quatre unités lors des deux dernières rencontres dans les ultimes secondes, preuve d’une abnégation retrouvée.

Grâce à cette nouvelle victoire et cette invincibilité en championnat, le Paris Saint-Germain est toujours en tête du classement avec un 21/21 au nombre de points et profite du match nul entre l’OM (2e) et Angers (3e) pour prendre désormais respectivement sept et neuf points d’avance sur ses concurrents directs. Le PSG veut clairement retrouver sa couronne en Ligue 1, et ne laissera aucune miette aux autres équipes. Rappelons qu’au même stade de la compétition la saison dernière, le club de la capitale comptait six unités de moins qu’aujourd’hui.