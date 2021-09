Le PSG annonce un stage au Qatar en janvier 2022

Le PSG va retrouver le Qatar pour sa fameuse Qatar Winter Tour en début de l’année 2022 et cela pour la première fois depuis 2019. Cette dernière aura lieu du 16 au 20 janvier à Doha. « L’ensemble des joueurs de l’équipe première seront du voyage, qui débutera à la suite du match à domicile contre Brest comptant pour la 21ème journée de Ligue 1« , dévoile les Rouge & Bleu dans un communiqué. Lors de ce stage, les Parisiens affronteront – dans la capitale saoudienne Riyad – une équipe composée de joueurs des deux meilleurs clubs d’Arabie Saoudite : le Al-Hilal Football Club et le Al Nassr Football Club.

« À Doha, les joueurs de l’équipe première s’entraîneront au sein des infrastructures exceptionnelles du complexe sportif Aspire Zone. […]Le Qatar Winter Tour sera également l’occasion pour le Club et ses joueurs de découvrir les nouvelles attractions et expériences développées depuis la dernière visite du Club et de valoriser le Qatar en tant que destination touristique. Ce voyage sera aussi l’occasion pour le Club d’aller à la rencontre des supporters locaux et de participer aux activations de ses partenaires, qataris et internationaux présents dans le pays, afin de vivre des expériences mémorables. Les toutes nouvelles installations de la Coupe du monde 2022 seront notamment à l’honneur. Les joueurs visiteront également l’Académie du Paris Saint-Germain à Doha, qui opère à l’année sur les terrains de la Fondation du Qatar« , indique le PSG dans son communiqué.