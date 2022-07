Le PSG aurait tenté un échange avec City pour Neymar

Ce n’est un secret pour personne, le PSG cherche largement à vendre durant ce mercato. Plusieurs joueurs ont ainsi été placés sur la liste des transferts, à minima une bonne dizaine. On y retrouve notamment Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Julian Draxler ou Mauro Icardi.

Le coup étonnant tenté par le PSG

Problème, malgré cette flopée de noms, aucun n’est réellement sur le départ. Et pour cause, les prétendants ne se bousculent nullement au portillon et les principaux intéressés ne semblent, de leur côté, pas être pressés de plier bagages. Et outre cette liste noire donc, le PSG serait tenter de vendre l’un de ses joueurs phares en la personne de Neymar Jr. Ce jour, Le Parisien corrobore certains échos qui ont pu circuler : le club de la capitale chercherait bel et bien une porte de sortie à l’Auriverde.

Ainsi, même si son cas serait débattu en interne, Christophe Galtier voulant notamment le conserver, Le Parisien nous révèle une information des plus inattendues. En effet, selon cette source, les Rouge et Bleu auraient sondé Manchester City, l’un des rares clubs à pouvoir assumer le salaire du joueur. L’idée du PSG aurait été somme toute assez simple : échanger Neymar Jr contre Bernardo Silva. Une proposition que les Cityzens auraient purement et simplement repoussé. Une information confirmée dans la foulée par RMC. Le média précise également que Manchester City n’est nullement intéressé par le profil du Brésilien.

Le départ de Neymar parait donc tout de même assez utopique. Surtout que le principal intéressé, motivé à effectuer une grande saison semble-t-il, ne compterait nullement quitter la capitale française pour sa part.