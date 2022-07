Le PSG vise une joueuse du Stade de Reims

Le Paris Saint-Germain actif sur le marché des transferts avec de nombreuses rumeurs et pistes mais également les arrivées officialisées de Vitinha et Hugo Ekitike, serait tout aussi actif concernant sa section féminine. En effet, selon Le Parisien, le PSG suivrait attentivement la situation de la milieu de terrain rémoise qu’est Melchie Dumornay. A 18 ans cette dernières a été élue meilleure jeune joueuse du monde par le site Goal. Internationale haïtienne, elle a également été nommée dans la catégorie de meilleure espoir lors des derniers Trophées UNFP, une distinction remportée par sa possible future coéquipière Laurina Fazer. Arrivée en Champagne à l’automne 2021, elle compte pour sa première saison en D1 Arkema 9 buts pour 18 apparitions toutes compétitions confondues.

Des concurrents sur le dossier

Si tout cela mène le PSG à se pencher sur le dossier, le club de la capitale n’est pas seul dans la course. En effet, Melchie Dumornay est également l’objet de convoitises de l’autre côté de la Manche, plus particulièrement du côté de Chelsea et Manchester United, toujours selon Le Parisien. Nos confrères avancent par ailleurs que c’est sous l’impulsion du nouveau directeur sportif de la section féminine que le club de la capitale s’est penché sur le dossier. En effet, Angelo Castellazzi (ex adjoint de Leonardo) a même pensé à inclure la joueuse de 18 ans dans le deal avec Hugo Ekitike, en vain. Du côté du Stade de Reims, le club aurait souhaité garder sa joueuse encore une saison. Cette idée se compliquée tant les courtisans se présentent, mais aussi parce qu’il ne reste qu’un an de contrat à Melchie Dumornay. Aucune offre n’a été faite de la part du PSG, et le prix n’a pas encore été fixé du côté des dirigeants rémois.

On avance, doucement mais surement

Comme pour la section masculine, le dossier du poste d’entraîneur peine à se décanter. Si, selon Le Parisien, Gérard Prêcheur devrait prochainement être intronisé comme nouveau coach de la section féminine du PSG, le club de la capitale peine à trouver un accord afin de se séparer de Didier Ollé-Nicolle. Sara Däbritz à Lyon, Léa Khelifi à Montpellier, Luana rentrée au Brésil, Gérard Prêcheur scrute déjà le marché des transferts afin de renforcer son (futur) entrejeu. Un secteur de jeu qui, par ailleurs, attend toujours la prolongation d’Aminata Diallo, et voir ce qu’il en sera de Kheira Hamraoui, convoquée pour la reprise ce mercredi, mais qui ne serait plus désirée parmi les Rouge & Bleu.

Avec la grave blessure de Marie-Antoinette Katoto, le PSG féminin devra se renforcer sur le front de l’attaque afin de palier l’absence de la meilleure buteuse de l’histoire du club. Sur le plan défensif, des renforts son également attendus. La piste la plus avancée et qui devrait être la deuxième recrue estivale après Lieke Martens selon Le Parisien, est Lydia Williams gardienne australienne de 34 ans en fin de contrat du côté d’Arsenal.