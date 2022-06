Le PSG se trouve à un tournant de son projet. Après la prolongation de Kylian Mbappé le 21 mai dernier, un nouveau cycle a été enclenché. Leonardo démis de ses fonctions, Luis Campos a été choisi pour le suppléer. Celui-ci endossera le rôle de conseiller sportif. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que du travail, il n’en manquera nullement durant cette fenêtre des transferts. Car oui, un effectif est à remodeler et, en ce sens, sa mission primordiale sera de vendre une liste de joueurs assez conséquente, un doucereux euphémisme.

Vendre, une tâche qui s’annonce complexe

Mais heureusement pour Luis Campos, il ne sera pas seul pour mener à bien cette tâche des plus ardues. Ainsi, un revenant l’épaulera en la personne d’Antero Henrique. Ce dernier, directeur sportif entre 2017 et 2019 avec une réussite très discutable, sera en charge de vendre. Une mission qui se trouve clairement dans son domaine de compétence. Et de la compétence, il va en falloir, et pas qu’un peu. La liste des potentiels partants est, en effet, longue comme le bras : Sergio Rico, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Ander Herrera, Rafinha, Idrissa Gueye, Julian Draxler ou autres Mauro Icardi. Et au sein de ces joueurs, certains possèdent une situation contractuelle spécifique.

C’est notamment le cas de Thilo Kehrer. Âgé aujourd’hui de 25 ans, le défenseur central sera libre de tout contrat en juin 2023. Ce mercato estival sera donc, certainement, la dernière occasion pour le PSG d’amasser quelques deniers par le biais d’une vente. Oui mais voilà, faut-il réellement s’en séparer cet été ? Ou la solution n’était-elle pas de le faire prolonger son bail ? C’est une question assez épineuse alors que Thilo Kehrer se place comme un joueur assez troublant.

Une aventure très compliquée

Débarqué au PSG à l’été 2018 pour une somme avoisinant les 38 millions d’euros, Thilo Kehrer connait des débuts loin d’être inintéressants. Mieux, à certaines occasions, on se dit que le club de la capitale s’est doté d’un défenseur plein d’avenir. Rapide, costaud, assez propre dans la relance, il coche plusieurs cases qui font de lui un joueur de qualité. Mais on connait également l’Histoire de l’ancien de Schalke 04 par cœur : tout a basculé pour lui ce soir du 6 mars 2019 sur la pelouse du Parc des Princes devant Manchester United. Un soir de match retour de 8es de finale de la Ligue des Champions qui l’a vu se liquéfier.

Une prestation ratée qui l’a fait exploser en plein vol, et certains morceaux n’ont toujours pas été retrouvés apparemment. Une confiance perdue qui l’a longuement fait plonger dans des abysses footballistiques sans fond. Depuis, ses bonnes passes se comptent sur les doigts d’une main. On pensait, d’ailleurs, que cet exercice 2021-2022 serait peut-être un tournant pour lui. Titulaire lors des cinq premières sorties du PSG, Thilo Kehrer affichait un visage de conquérant. Si on ne peut pas vraiment jauger un joueur au bout de cinq premiers matches, d’autant plus lorsqu’ils se situent aux prémices d’une saison, le changement était tout de même notable. Un papier avait d’ailleurs été publié à cette occasion sur CS avec une question bien claire : est-ce le réveil pour Thilo Kehrer ?

Une question qui ne peut posséder qu’une seule et même réponse alors que la saison s’est achevée depuis maintenant près d’un mois : non, non et non. Thilo Kehrer a fait du Thilo Kehrer. Parfois intéressant, mais trop peu souvent et s’est surtout montré fébrile. Mauricio Pochettino s’est tout de même appuyé sur lui durant une bonne partie de l’exercice, mais surtout dans un rôle de remplaçant. Colin Dagba ayant totalement disparu des radars, il a permis à Achraf Hakimi de souffler en fin de partie. Mais malgré un temps de jeu honorable, lui qui a pris part à 27 rencontres de Ligue 1, le constat reste identique pour Thilo Kehrer : il a bien trop peu démontré. Problème, à un an de la fin de son contrat, les potentiels candidats à son recrutement ne sont pas pléthore. Quelques rumeurs faisaient bien état d’un intérêt du Bayern Munich, mais le calme plat règne aujourd’hui sur l’avenir de l’international allemand.

L’avis de la Rédaction CS

Le site spécialisé Transfermarkt évalue son prix de départ à 22 millions d’euros. Une somme qui parait un chouïa rondelette. Si Antero Henrique parvient à le vendre pour un tel prix, le mouvement du Lusitanien sur le marché pourrait être une petite prouesse. Le tout est de connaître les futures intentions du prochain coach rouge et bleu. Une fois que cette interrogation sera soulevée, on pourra y voir plus clair. Si pour certains la vente de Thilo Kehrer doit être une priorité absolue, d’autant que selon les derniers échos celui-ci se verrait bien quitter le club de la capitale libre, d’autres estiment que l’international allemand a encore une carte à jouer au sein de l’effectif Rouge & Bleu et souhaiteraient que le PSG propose une prolongation de contrat à son joueur. Les avis sont donc très divisées au sein de notre rédaction.

L’avis des CSiens

Selon vous, que doit faire le Paris Saint-Germain avec Thilo Kehrer à un an du terme de son contrat, souvent dans le viseur de clubs en Angleterre ou encore en Allrmagne ? Autre possibilité pour les Parisiens, conserver Kehrer et donc le prolonger. Partagez votre avis dans les commentaires.

Bilan de Kehrer au PSG lors de la saison 2021/2022