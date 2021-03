Le PSG condamne fermement et sans ambiguïté les banderoles de Rebirth

Depuis hier les supporters du PSG souffrent d’être assimilés à des banderoles de Rebirth, un groupe de la tribune Bologne. Une particulièrement faisant passer Shakira, la compagne de Gérard Piqué, pour une prostituée. Une dérive condamnée strictement par le club. “Le PSG condamne fermement et sans ambiguïté”, a fait savoir la communication du club au site du Parisien. Ce genre de messages étant “ridicules” et “totalement déplacés”. Un bad buzz, une polémique grandit depuis la publication sur les réseaux sociaux de ces images de banderoles. D’autant plus que lundi, c’était la journée internationale des droits des femmes. De quoi donner plus d’ampleur à ce qui n’est jamais acceptable.