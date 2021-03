Madar : “Pour moi le PSG ne dégage pas plus de sérénité”

Quand on veut avoir un point de vue critique ou “inquiet” sur le PSG, quelle que soit l’actualité ou les résultats, il suffit de demander à Mickaël Madar, ancien attaquant passé par Paris et consultant chez Canal Plus. A l’approche du PSG-Barça, il invite tout le monde à être prudent.

“Pour moi le PSG ne dégage pas plus de sérénité. Paris est mieux, joue plus en équipe, mais je ne les trouve pas plus sereins. Je les ai vus contre Lorient, ils ont perdu, idem contre Monaco. Quand vous êtes sereins, vous êtes plus réguliers que ça. Pochettino est plus calme que Tuchel, qui était très nerveux ces derniers temps, mais avec le PSG on peut toujours être inquiet. Il y a des antécédents quand même. Pochettino constate qu’on a peur en France avant ce genre de match. Mais c’est normal, on a eu une remontada contre le Barça (6-1), on s’est fait éliminer par Manchester United (1-3) et par Chelsea à la dernière minute (2-0). C’est normal qu’on soit réticents comme ça en France !”, a déclaré Madar lors du Late Football Club.