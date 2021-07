Lollichon : “Donnarumma, ça fait un an et demi qu’il a vraiment progressé”

Depuis ce mercredi, Gianluigi Donnarumma (22 ans) est officiellement un joueur du PSG. Le récent vainqueur de l’Euro et meilleur joueur de la compétition (libre de tout contrat) a paraphé un bail jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu. Et depuis de nombreuses semaines, la question autour de la concurrence avec Keylor Navas (34 ans, juin 2024) est au centre des débats. Le responsable du département gardien à Chelsea – Christophe Lollichon – s’est exprimé sur l’arrivée de l’international italien. Il estime notamment que l’ancien portier de l’AC Milan a progressé depuis plus d’un an.

“C’est une vision du club. Que veut préparer le club ? Donnarumma est champion d’Europe, ce n’est plus un gamin. Il est donc prêt à jouer en Ligue 1, maintenant il s’agit de discuter. Est-ce que Navas veut rester au PSG pour différentes raisons qui peuvent être familiales et accepte le poste de numéro 2 ou veut-il absolument jouer ? La question se pose du maintien de Navas au PSG, avec tout le respect que l’on doit à cet immense gardien. Donnarumma n’a pas besoin d’une “zone d’apprentissage” pour découvrir la Ligue 1. Il était en Italie et il connaît le haut niveau. Il était dans un grand club italien même si les résultats n’étaient pas toujours au rendez-vous. Ce n’est pas un jeune gardien qui va découvrir le haut niveau”, a déclaré Christophe Lollichon sur les ondes de RMC Sport. “Les dirigeants du PSG savent à quoi s’attendre. Donnarumma, ça fait un an et demi qu’il a vraiment progressé. Il avait connu une période où il était un peu en dedans. Et depuis un an et demi il a vraiment grandi de par son approche du jeu. Il est devenu beaucoup plus proactif et son jeu au pied commence à être plus fluide. Donnarumma est en train de devenir un des gardiens majeurs de la planète football.”

Christophe Lollichon a notamment mis en avant la progression de Gianluigi Donnarumma dans différents secteurs. “Il doit améliorer son pied gauche, mais je pense qu’ils en sont conscients. Au lieu de parler des points à améliorer, il faut d’abord voir les points où il s’est beaucoup amélioré depuis un an et demi. Il est beaucoup plus actif et l’Euro l’a révélé. Il est beaucoup plus dans l’anticipation et ça c’est très important. Ça s’est vu dans le domaine aérien où ses placements avaient une plus grande influence sur les situations défensives de l’Italie. Il a avancé grâce à un meilleur positionnement. Et il s’est allégé car il a perdu du poids. Ces deux notions font qu’il est beaucoup plus performant. Il lit et participe mieux au jeu. La grande différence c’est qu’avec le jeu au pied, il prend des initiatives alors qu’avant il se cachait un peu. Il prend des initiatives en soutien de ses défenseurs. C’est un grand pas vers l’avant de Donnarumma.”