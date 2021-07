5.000 spectateurs devraient pouvoir assister aux matches face à Augsbourg et le Genoa (L’E)

Après avoir remporté son premier match de pré-saison face au Mans ce mercredi (4-0), le PSG disputera un nouvelle rencontre amicale cette semaine face à Chambly au Camp des Loges (17 juillet à 11h). Mais avant son premier match officiel face au LOSC à l’occasion du Trophée des Champions (1er août), le club de la capitale disputera d’autres rencontres de préparation. Ces derniers jours, les noms d’Augsbourg et du Genoa sont apparus. Une information également rapportée par L’Equipe via son site internet.

Les Rouge et Bleu devraient affronter le club allemand et italien respectivement le mercredi 21 et samedi 24 juillet, à Orléans. “La première rencontre devait initialement se dérouler à Amiens, mais les frais de sécurité ont eu raison de cette piste et il a été décidé de se rabattre sur une enceinte plus petite et proche de Paris”, rapporte le média sportif. L’Equipe rapporte également que ces rencontres pourraient accueillir des spectateurs. En effet, 5.000 personnes devraient pouvoir assister aux deux rencontre des hommes de Mauricio Pochettino. Enfin, le quotidien sportif conclut en précisant qu’un autre match de préparation pourrait être programmé avant le Trophée des Champions.