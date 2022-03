Après ses éliminations décevantes en Coupe de France face à l’OGC Nice et à Madrid en Ligue des Champions, le PSG est quasiment assuré de remporter la Ligue 1 à la fin de cette saison. Les Parisiens ont donc tout le luxe de préparer la saison qui arrive et de nombreuses rumeurs agitent le quotidien des supporters Rouge & Bleu que ce soit au niveau départ concernant la direction sportive et le coach, mais aussi des arrivées.

Parmi les joueurs cités qui pourraient débarquer, on retrouve le milieu de terrain de l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni. Extrêmement apprécié par les observateurs et supporters, l’international français fait clairement l’unanimité. Mais comme l’explique Mathieu Bodmer sur les ondes de RMC Sport, le PSG n’a pas à le surpayer pour avoir le joueur et ce dernier dénonce le fameux « tarif PSG ».

« Tchouameni, il ne faut pas qu’il y ait un tarif PSG et un autre pour les autres clubs ! Elle est ici la difficulté du PSG. Le problème c’est que si Monaco demande 50M€ au Real Madrid et 120 au PSG, à un moment c’est normal qu’ils aillent sur Pogba et non Tchouameni, pour une question financière. C’est là où c’est difficile pour le PSG de recruter en France, car dès qu’ils arrivent le prix est toujours X2 voire X3 ! Si le joueur au début le prix est de 10M€ et ça monte à 20-25, ok ça peut se comprendre mais si c’est plus… »