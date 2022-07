Le PSG a enfin lancé les grandes manœuvres. Luis Campos a, ainsi, officiellement été intronisé comme conseiller du football, Christophe Galtier sera le prochain entraîneur tandis que Vitinha a signé officiellement pour 5 saisons avec le club de la capitale française. Alors que d’autres joueurs devraient débarquer à Paris, la mission principale de la nouvelle direction sportive sera aussi de dégraisser un chouïa un effectif bien trop encombré. Ils sont nombreux à se trouver sur la liste des transferts, une bonne dizaine à minima. On peut citer Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou bien encore Mauro Icardi.

Enfin une touche pour Mauro Icardi

En totale perdition depuis de longs mois, l’attaquant argentin sera particulièrement difficile à vendre. D’ailleurs, c’est peu dire que les candidats ne se massent pas au portillon. Il y a quelques mois, la Juve était, par exemple, venue aux renseignements, mais cette piste ne semble plus vraiment d’actualité. Coté transalpin, de nouvelles rumeurs sont revenues à la surface d’une confirmation d’un intérêt pour Mauro Icardi. En effet comme l’annonce Gianluca Du Marzio, Adriano Galliani, qui est actuellement dirigeant du club de Monza, s’est récemment renseigné sur la situation de Mauro Icardi. Le club italien souhaiterait tout tenter pour attirer l’international argentin.. et de leur côté on y croit, notamment dans les derniers jours du mercato. Mais ce n’est pas tout : l’agent Dybala aurait aussi également été contacté aujourd’hui par Galliani ! Si cette piste ne mène à rien, il est de toute façon claire que Mauro Icardi ne fait plus partie des plans d’avenir du Paris Saint-Germain.