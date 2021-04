Bats : “Navas est d’une incroyable régularité”

Joël Bats, gardien légendaire du PSG (1985-1992, 250 matches) qui était de l’équipe qui a remporté le premier titre de champion de France en 1986), a évoqué l’un de ses successeurs dans les buts parisiens, Keylor Navas. Il loue sa régularité durant toute une saison.

“L’avantage avec Navas, c’est qu’on n’est jamais déçu. Bien sûr, il ne fait pas que des miracles. Mais ce n’est pas le genre de gardien qui vous plante un match avec une boulette. Neuer, le premier but qu’il prend mercredi par exemple, il peut l’arrêter. Il est certes surpris par la puissance de la frappe de Mbappé, mais il n’a pas la bonne attitude. Keylor, on ne peut rien lui imputer, ni sur les deux buts, ni sur la saison d’ailleurs tant il est d’une incroyable régularité dans ses performances au haut niveau, salue Bats dans une interview accordée au Parisien. Le meilleur du monde ? Dans le monde, il y a des sportifs hyper-talentueux qui n’ont jamais rien gagné. Navas, lui, fait partie de ceux qui imposent le respect parce qu’ils gagnent partout où ils passent. Là, on parle d’un mec qui a remporté trois Ligues des champions et je ne sais combien de titres… Il a profité de jouer dans de bonnes équipes pour se faire un palmarès. Mais toutes ces équipes ont profité de son talent pour remplir la vitrine à trophées. Sa régularité au plus haut niveau est énorme. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il est parmi les meilleurs au monde.“